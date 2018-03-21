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В районе Вешняки прошел мастер-класс по созданию роботов
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В районе Вешняки прошел мастер-класс по созданию роботов 

Управа района Вешняки 2 часа назад
В рамках мини-фестиваля инновационного творчества, организованного городским фондом «Мосблагрезерв» совместно с детской библиотекой № 90 им. А. С. Неверова прошёл бесплатный мастер-класс по робототехнике.
В течение пяти часов ребята приобщались к новым техническим знаниям, в игровой форме изучали высокие технологии. Мероприятие было приурочено к открытию студии «Вешняки-1». Мастер-класс проводил Игорь Буренков, который и будет наставником для детей. В ходе мастер-класса И. Буренков поведал детям района Вешняки и их родителям о проводимых мероприятиях в будущем и предложим все принять активное участие в создании роботы. Особое внимание стоило обратить на то, как папы оказывали непосильную поддержку своим детям.
По информации Игоря Буренкова, в апреле пройдет еще один мастер-класс. Более подробная информация будет размещена на официальном портале управы района Вешняки и в электронной газете.
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