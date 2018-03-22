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В Волоколамске подготовили оздоровительные учреждения для приема жителей
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В Волоколамске подготовили оздоровительные учреждения для приема жителей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Московской области подготовлены оздоровительные учреждения, чтобы принять жителей Волоколамска, имеющих недомогания, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Заместитель министра социального развития Московской области Александр Шустров сообщил о готовности оздоровительных учреждений к приему детей и пожилых людей, имеющих недомогание", — говорится в сообщении.
Пресс-служба также приводит слова Шустрова, который сообщил на заседании межведомственного штаба по ситуации на полигоне отходов «Ядрово», что «на территории Подмосковья зарезервировано восемь учреждений общей вместимостью 880 человек, которые готовы принять жителей Волоколамска, если есть соответствующие медицинские показания».
"При необходимости министерство поможет организовать доставку к местам отдыха и оздоровления. Также ведомством увеличена сейчас мощность центра социального обслуживания", — добавил замминистра.
Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона «Ядрово». На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. За медицинской помощью в Волоколамске обратились 60 детей, шестеро госпитализированы, ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска.
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