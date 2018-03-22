Ещё
Власти Подмосковья выписали первые 30 путевок в дома отдыха для жителей Волоколамска
Далее:
Читайте также:
Ещё

Власти Подмосковья выписали первые 30 путевок в дома отдыха для жителей Волоколамска 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минздрав Московской области оформил первые 30 путевок в лагеря и дома отдыха для жителей Волоколамска, чтобы компенсировать им негативное влияние расположенной по соседству с городом свалки «Ядрово», где в ночь на 21 марта произошел выбор свалочного газа. сообщила в четверг журналистам сообщила детский омбудсмен региона Ксения Мишонова.
Ранее сообщалось, что 21 марта 76 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия, которое они связывали с произошедшим в ночь на 21 марта выбросом свалочного газа на «Ядрове». Чтобы компенсировать воздействие полигона на местных жителей власти Подмосковья предложили всем желающим взять бесплатные путевки на отдых.
"Выписано 30 путевок по линии [регионального] Минздрава. Есть пять лагерей, в которые мы готовы отправить детей. Всем детям, взрослым и пожилым людям будут предоставлены путевки по их желанию. Родители школьников, которые не захотят отправлять детей сейчас, чтобы не прерывать учебный процесс, могут получить путевку на летний период", — сказала Мишонова.
Путевки предоставляются на две и три недели и полностью оплачиваются из бюджета области, добавила омбудсмен.
В результате инцидента на «Ядрове» шестеро школьников 21 марта попали в больницу; согласно позиции властей, дети были госпитализированы из-за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. К настоящему моменту троих уже выписали из медучреждения. Отравление детей свалочным газом врачи не подтвердили, поскольку на данный момент еще не готовы результаты анализов.
По данным Министерства образования Московской области, в Волоколамском районе работают 22 школы и 22 детских сада, которые посещают соответственно 5 тыс. и 2 тыс. детей.
ТАСС: последние новости
МЧС открыло в центре Волоколамска комплекс по информированию жителей после жалоб на запах Роспотребнадзор доложил о стабильной обстановке по ОРВИ и гриппу в России 22 марта на Винзаводе откроется выставка Best of Russia - 2017
 Ещё 33 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Как снимался сериал «Золотая орда»11
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни45
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
10 фильмов, которые скрасят ожидание весны
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение