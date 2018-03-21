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Воробьев: нужно отправить максимальное количество детей из Волоколамска на отдых
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Воробьев: нужно отправить максимальное количество детей из Волоколамска на отдых 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо отправить на отдых максимальное количество детей из Волоколамска, сообщает РИА «Новости».
"Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы отправить в места отдыха максимальное количество детей. Сейчас с главным врачом и специалистами из МОНИКИ прислали специальную бригаду, посмотрим, и врачи сделают заключение, дадут рекомендации, которым мы будем следовать", — сказал Воробьев.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет проверит выброс ядовитого газа на мусорном полигоне «Ядрово». Выброс произошел в ночь на 21 марта, в результате четыре школьника были госпитализированы.
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