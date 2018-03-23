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Воробьев принял решение о предоставлении детям из Волоколамска путевок для отдыха и оздоровления
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Воробьев принял решение о предоставлении детям из Волоколамска путевок для отдыха и оздоровления 

Газета.Ru 23 марта 2018
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с инициативной группой жителей Волоколамского района принял решение о предоставлении путевок для отдыха и оздоровления.
Все дети Волоколамского района, обратившиеся в органы соцзащиты населения Московской области, при необходимости совместно с родителями и при отсутствии медицинских противопоказаний будут направлены в следующие оздоровительные учреждения региона:
Детский оздоровительно-образовательный центр «Юнармеец» (Щёлковский район); Пансионат Огниково (Истринский район); ДСОЛ «Дружба», Зеленый Городок (Пушкинский р-н); Пансионат «Нара» (Наро-Фоминский район).
По состоянию на 10.00 23 марта 2018 г. в органы соцзащиты обратились 5 человек.
После представления медицинской справки, все желающие будут направлены в оздоровительные центры. Для получения путевки необходимо представить следующие документы: паспорт (свидетельство о рождении), справка 079 — У, справку о контактах, справку о состоянии здоровья взрослого (документы можно получить в поликлинике или больнице по месту проживания).
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