Воробьев принял решение о предоставлении детям из Волоколамска путевок для отдыха и оздоровления

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с инициативной группой жителей Волоколамского района принял решение о предоставлении путевок для отдыха и оздоровления.

Все дети Волоколамского района, обратившиеся в органы соцзащиты населения Московской области, при необходимости совместно с родителями и при отсутствии медицинских противопоказаний будут направлены в следующие оздоровительные учреждения региона:

Детский оздоровительно-образовательный центр «Юнармеец» (Щёлковский район); Пансионат Огниково (Истринский район); ДСОЛ «Дружба», Зеленый Городок (Пушкинский р-н); Пансионат «Нара» (Наро-Фоминский район).

По состоянию на 10.00 23 марта 2018 г. в органы соцзащиты обратились 5 человек.

После представления медицинской справки, все желающие будут направлены в оздоровительные центры. Для получения путевки необходимо представить следующие документы: паспорт (свидетельство о рождении), справка 079 — У, справку о контактах, справку о состоянии здоровья взрослого (документы можно получить в поликлинике или больнице по месту проживания).