Больничный лист по уходу за ребенком: важные нюансы

СодержаниеКто может остаться дома с ребенком, который заболел?Если заболел ребенок в возрасте до 7 летЕсли заболел ребенок в возрасте с 7 до 15 летЕсли заболел ребенок старше 15 лет?Есть ли особенности выдачи больничного листа по уходу за ребенком с инвалидностью?Дети с особыми болезнями: как долго будет длиться больничный?Как быть, если заболели несколько детей?А если мама в отпуске?Осторожно, карантин!Кто не выдает больничный лист?

Когда малыш подрастает, и приходит время отправляться на работу его маме, практически каждая семья сталкивается с проблемой ухода за заболевшим малышом и необходимостью брать для этого на работе больничный лист кому-либо из родственников. Кому положен больничный листок, и как правильно он выдается? Будем разбираться вместе с педиатром портала.

Кто может остаться дома с ребенком, который заболел?

Взять больничный лист по уходу за больным ребенком может любой из родителей или родственников (бабушка/дедушка/тетя/дядя/брат/сестра и др.), любой из опекунов и попечителей ребенка. Члены семьи сами решают, кто останется ухаживать за ребенком.

Открывается больничный листок в день обращения за медицинской помощью к врачу или фельдшеру на амбулаторном приеме. Неважно, пришел ли медицинский работник на дом, или же больного ребенка привели в поликлинику: на выдачу больничного листка это не повлияет.

Оплата больничного листка проводится из средств Фонда социального страхования . Сама организация, в которой работает родитель (родственник, опекун) затрат по оплате больничных листков не несет.

Если заболел ребенок в возрасте до 7 лет Независимо от того, дома или в стационаре лечится ребенок, лицу, осуществляющему уход за заболевшим, выдается больничный лист на весь период острой болезни или обострения хронического заболевания. Если ребенок лежит в стационаре, то больничный лист дается только тому родственнику, который находится с ним в больнице или водит на процедуры (касается дневного стационара). Если же мама только навещает ребенка в больнице, но сама с ним не лежит, то и листок нетрудоспособности ей не выдадут.

В течение года каждый член семьи может просидеть на больничном по уходу за ребенком возраста до 7 лет не более 60 дней. Именно столько дней будут подлежать оплате. Если родитель просидит больше 60 дней, то дни выше этой нормы просто не будут оплачены. Для определенного перечня заболеваний итоговый срок длительности больничного расширен до 90 оплачиваемых дней.

Если заболел ребенок в возрасте с 7 до 15 лет Листок нетрудоспособности выдается одному из родителей (родственников, опекунов) при тех же самых условиях, что и в пункте выше, но на более короткий срок, который не может быть длиннее 15 дней. Больничный лист можно продлить после истечения этого срока, но решение в необходимости его продления принимает врачебная комиссия.

То есть, если врач посчитает, что ребенок вполне может остаться дома или в больнице на период дальнейшего лечения один, то маме (или другому родственнику, опекуну) придется выйти на работу. В течение года с ребенком данного возраста каждый родитель может сидеть не более 45 дней, которые будут оплачены. Дни сверх этого количества оплате не подлежат.

Если заболел ребенок старше 15 лет?

С самыми взрослыми детьми законодательство разрешает сидеть дома на больничном не более 3 дней. Если есть необходимость более длительного присмотра за заболевшим, то врачебная комиссия может продлить срок до 7 дней, но не более того. В год можно рассчитывать не более чем на 30 оплачиваемых дней больничного по уходу за ребенком старшего возраста. Если ребенку уже исполнилось 15 лет, и он лечится в стационаре, то больничный листок ухаживающему лицу не положен.

Есть ли особенности выдачи больничного листа по уходу за ребенком с инвалидностью?

Да, особенности есть. В том случае, если заболел ребенок, имеющий инвалидность (до 15 лет), врач выдает родителю (родственнику, опекуну) больничный листок на весь период болезни. Но в течение года данный человек может просидеть с конкретно этим ребенком на больничном не более 120 дней.

Что делать, если ребенок-инвалид болеет больше, чем 120 дней в году? Самый лучший выход — брать больничный по уходу за ним родителям и другим родственникам по очереди.

Дети с особыми болезнями: как долго будет длиться больничный?

Все дети, инфицированные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией); дети со злокачественными новообразованиями; с осложнениями после прививок; дети, страдающие болезнями после радиационного воздействия на их родителей, при необходимости стационарного лечения могут лежать с одним из родителей (родственников, опекунов). При этом больничный лист им выдается на весь период лечения. Сколько бы раз ни болел такой ребенок в течение года, все дни, пропущенные на работе по поводу уходу за больным ребенком, будут оплачены.

Как быть, если заболели несколько детей?

Да, так часто бывает, особенно если речь идет о респираторных или кишечных инфекциях. Если сразу заболели два ребенка (одновременно), то листок нетрудоспособности выдается один. Если заболели более чем два ребенка, то открывается второй больничный лист.

Если же дети заболевают по очереди (заболел ребенок в период больничного другого ребенка), то листок нетрудоспособности мамы (иного родственника, опекуна) продлевается до тех пор, пока не выздоровеют все дети (сроки зависят от возраста детей).

А если мама в отпуске?

Бывает так, что мама (другой родственник, опекун) итак не работает на момент заболевания ребенка. Например, она находится в трудовом отпуске, в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком. В таком случае ей могут выдать больничный лист по уходу за ребенком, но лишь в том случае, если он продолжает болеть, а маме уже пора выходить трудиться. Если же ребенок успел выздороветь за время маминого отпуска, то никакой больничный лист ей не положен.

Осторожно, карантин!

Есть еще одна ситуация, когда ребенок не может посещать детское учреждение: период карантина по острым инфекционным болезням. В таком случае ухаживающему за ребенком лицу выдается больничный листок, но только если ребенку еще нет 7 лет. Если высажен на карантин ребенок более старшего возраста, то листок нетрудоспособности выдается родителю (опекуну) лишь в случае признания недееспособности ребенка. В остальных ситуациях придется ребенка оставить дома на период карантина одного.

Кто не выдает больничный лист?

Очень важно знать о том, кто не имеет права выдавать больничный лист. Мы нисколько не сомневаемся в компетенции по этому вопросу самих работников медицинских учреждений: они знают все досконально. Но родителям заболевших детей стоит быть информированным в этом вопросе, чтобы не требовать документ у тех медработников, которые их просто-напросто не выдают. Итак, больничный лист (и при болезни, и по уходу) не выдают:

Работники скорой помощи и организаций переливания крови; Работники приемных отделений любых больниц; Работники различных здравниц и лечебниц; Работники профилактических центров и центров медицины катастроф, а также некоторых других учреждений. Пройдите тестВаш персональный IQ здоровьяПройдите этот тест и узнайте, во сколько баллов — по десятибалльной шкале — можно оценить состояние вашего здоровья.