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Странное отравление в Волоколамске: в больницы обратились уже 50 детей
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Странное отравление в Волоколамске: в больницы обратились уже 50 детей 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
В Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города. Такие данные приводит областной Минздрав.
Основные жалобы — тошнота и головокружение. У некоторых была сыпь на коже. Дети были осмотрены врачами. Один мальчик был госпитализирован с повышенным давлением, еще четыре ребенка — по настоянию родителей для обследований. У всех детей была взята кровь для лабораторных исследований.
В Волоколамск выехала бригада специалистов из Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского. В пресс-службе областного Минздрава "Интерфаксу" сообщили, что пока не связывают обращения с полигоном «Ядрово».
Ранее местные жители жаловались, что ночью и утром в городе стоял неприятный запах. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Волоколамского района, ночью на полигоне «Ядрово» произошел очередной выброс свалочного газа. Сейчас он уже устранен, запаха нет.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль. В министерстве экологии и природопользования Московской области заявили, что полигон накроют дополнительным слоем грунта и создадут систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха.
Свалочный газ — биогаз, образующийся в результате анаэробного разложения органических отходов. Состоит из примерно 50% метана (CH4) и 50% углекислого газа (CO2), включая небольшие примеси сероводорода (H2S) и органических веществ. Ни один из этих газов нетоксичен, лишь сероводород придает свалочному газу характерный неприятный запах.
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