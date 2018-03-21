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Мишонова напомнила о работе общественной приемной в Волоколамске
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Мишонова напомнила о работе общественной приемной в Волоколамске 

360tv.ru 25 минут назад
Фото: 360tv.ru
Общественная приемная открылась в здании администрации Волоколамска уже две недели назад, ее сотрудники заявили о готовности помочь школьникам с организацией оздоровительных путевок, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Жители района могут посетить ее каждый четверг с 14:00 до 17:00 без необходимости предварительной записи, а также обратиться в аппарат управления в любое другое время. Несмотря на нехватку специалистов узкого профиля, сотрудники администрации готовы помочь всем, кто обратится за помощью.
Понятны эмоции людей, но мы должны понимать, что «Ядрово» — это не проблемы одного дня, и мы будем их решать. Это проблема
30-летней
давности, за один день ее не решить. Но мы приложим максимум усилий, чтобы снизить все негативные последствия и улучшить экологическую обстановку в районе. Наша задача — добиться комфортной жизни местного населения
— Ксения Мишонова
После массового обращения школьников в больницы Волоколамска жильцы района предположили, что причиной их проблем со здоровьем стал выброс свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово». Глава регионального Минздрава отметил, что связи между устранением свалки и жалобами детей нет. Между тем, губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать поддержку всем, кто обратился за помощью, и предоставить направления в оздоровительные лагеря.
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