Ещё
В Белгородской области в конце 2019 года откроется первый центр паллиативной помощи детям
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Белгородской области в конце 2019 года откроется первый центр паллиативной помощи детям 

ТАСС 23 минуты назад
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Белгородская общественная организация «Святое Белогорье против детского рака» до конца 2019 года откроет первый на территории области центр паллиативной помощи для детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, сообщила ТАСС в среду председатель правления благотворительной организации Евгения Кондратюк.
"Паллиативный центр для детей откроется во второй половине 2019 года. Здание уже передано нам на 25 лет в безвозмездное пользование. Оно нуждается в глобальной реконструкции, будет полностью замена всех коммуникаций, перепланировка. Ориентировочная стоимость работ — 100 млн рублей, реконструкцию будем делать на благотворительные средства", — сказала собеседница агентства.
Центр паллиативной помощи, рассчитанный на единовременное размещение 15 детей, а также их родителей, расположится в Белгородском районе. Главной целью специалистов центра станет оказание психологической помощи и поддерживающих здоровье процедур — лечебной физической культуры (ЛФК), массажа. По словам Кондратюк, в настоящее время в оказании паллиативной помощи в Белгородской области нуждаются около 480 детей, страдающих тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.
"Второй год на территории региона продолжает работать выездная паллиативная помощь, под нашей опекой находится 53 ребенка. Продолжаем реализацию 15 проектов. В прошлом году на эти цели направили 14 млн рублей", — добавила Кондратюк.
Общественная организация «Святое Белогорье против детского рака» работает в Белгородской области более десяти лет. Сотрудники и волонтеры приобретают для подопечных с онкологическими и гематологическими заболеваниями расходные материалы, дорогостоящие медикаменты, разрабатывают программы реабилитации для детей, перенесших онкологические заболевания.
ТАСС: последние новости
Школы Великого Новгорода досрочно уходят на каникулы из-за роста заболеваемости ОРВИ Школы Сыктывкара закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ В Омской области открыли первый за Уралом хоспис для неизлечимо больных детей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов16
Участница шоу съела сахарную вату за три секунды5
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца15
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем10
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение