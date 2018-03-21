Ещё
Врача чукотской больницы обвинили в гибели младенца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врача чукотской больницы обвинили в гибели младенца 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
СК РФ по Чукотке возбудил уголовное дело против врача‐неонатолога Артема Панькива. Его обвиняют в гибели младенца. По версии следователей, около трех лет назад он отказался лечить недоношенного ребенка. Об этом сообщил сайт RT.
Жительница Анадыря Ксения Чижевская 20 мая 2015 года была доставлена в гинекологическое отделение Чукотской окружной больницы
из-за  подозрения на преждевременные роды. Через четыре дня она родила мальчика на восьмом месяце беременности. Через две недели он скончался от вирусной инфекции. Она уверена, что врач даже не пытался спасти новорожденного ребенка.
Когда мой сын был при смерти, Панькив занимался общественной деятельностью — устраивал велопарад, хотя должен был брать анализы и назначать процедуры для лечения
— Ксения Чижевская.
Тогда завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
По словам Чижевской, на вопрос следователя, почему врач не лечил ребенка, Панькив ответил, что это бы ему не помогло.
Местные СК не увидели вину доктора в смерти младенца и пытались закрыть дело, но оно вновь было возобновлено после личного разговора Чижевской с председателем СК Александром Бастрыкиным.
После этого сотрудников местного СК привлекли к строгой дисциплинарной ответственности за волокиту и незаконные попытки прекращения уголовного дела. Врача обвинили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет». Ему грозит до шести лет лишения свободы.
По версии следствия, врач допустил нарушения в работе, которые привели к смерти ребенка. К уголовной отвестственности также могут привлечь должностных лиц медучреждения.
Как заявил RT Панькив, его вины в смерти мальчика нет.
Врач, выполняя свои обязанности, может совершать ошибки, и они могут быть критическими. И в моей работе тоже бывают недочеты. Но что касается этого дела — я не виноват в том, что ребенок умер, я делал все возможное. Поэтому дело и закрывалось дважды, а в экспертизе говорилось, что недочеты в моих действиях не могли привести к смерти
— Артем Панькив.
Врач убежден, что его действия не были ошибочными.
Свои слова в беседе со следователем о том, что ребенок все равно бы умер, он отказался комментировать.
Из-за  ошибки врачей в Бурятии скончалась шестилетняя девочка. Педиатр поставил ребенку неверный диагноз.
Из-за  неправильного лечения девочке становилось хуже. Медиков обвиняют в причинении смерти по неосторожности
360tv.ru: последние новости
Полсотни детей в Волоколамске попали в больницу с тошнотой и головокружением Москвичка заподозрила преподавателя своей дочери в педофилии В пресс‐службе губернатора опровергли информацию об эвакуации детей из Волоколамска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов19
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца16
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем10
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение