Врача чукотской больницы обвинили в гибели младенца

СК РФ по Чукотке возбудил уголовное дело против врача‐неонатолога Артема Панькива. Его обвиняют в гибели младенца. По версии следователей, около трех лет назад он отказался лечить недоношенного ребенка. Об этом сообщил сайт RT.

Жительница Анадыря Ксения Чижевская 20 мая 2015 года была доставлена в гинекологическое отделение Чукотской окружной больницы

из-за подозрения на преждевременные роды. Через четыре дня она родила мальчика на восьмом месяце беременности. Через две недели он скончался от вирусной инфекции. Она уверена, что врач даже не пытался спасти новорожденного ребенка.

Когда мой сын был при смерти, Панькив занимался общественной деятельностью — устраивал велопарад, хотя должен был брать анализы и назначать процедуры для лечения

— Ксения Чижевская.

Тогда завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По словам Чижевской, на вопрос следователя, почему врач не лечил ребенка, Панькив ответил, что это бы ему не помогло.

Местные СК не увидели вину доктора в смерти младенца и пытались закрыть дело, но оно вновь было возобновлено после личного разговора Чижевской с председателем СК Александром Бастрыкиным

После этого сотрудников местного СК привлекли к строгой дисциплинарной ответственности за волокиту и незаконные попытки прекращения уголовного дела. Врача обвинили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, врач допустил нарушения в работе, которые привели к смерти ребенка. К уголовной отвестственности также могут привлечь должностных лиц медучреждения.

Как заявил RT Панькив, его вины в смерти мальчика нет.

Врач, выполняя свои обязанности, может совершать ошибки, и они могут быть критическими. И в моей работе тоже бывают недочеты. Но что касается этого дела — я не виноват в том, что ребенок умер, я делал все возможное. Поэтому дело и закрывалось дважды, а в экспертизе говорилось, что недочеты в моих действиях не могли привести к смерти

— Артем Панькив.

Врач убежден, что его действия не были ошибочными.

Свои слова в беседе со следователем о том, что ребенок все равно бы умер, он отказался комментировать.

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