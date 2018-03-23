Более 10 км дорог введено в эксплуатацию в Москве с 1 января по 14 марта

С 1 января по 14 марта 2018 г. московские строители ввели в эксплуатацию 11 км дорог. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«За период с 1 января по 14 марта 2018 г. введено в эксплуатацию 11 км дорог, девять искусственных сооружений и три пешеходных перехода», — уточнил А. Бочкарев.

Он добавил, что основными дорожно-мостовыми объектами ввода за отчетный период являются эстакада на пересечении Варшавского шоссе с ул. Маршала Савицкого в рамках реконструкции Варшавского шоссе на участке от Проектируемого проезда №728 до обводной дороги на Подольск, включая транспортную развязку с обводной дорогой; а также участок от Балаклавского проспекта до Пролетарского проспекта (Южная рокада).