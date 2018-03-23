Ещё
Более 10 км дорог введено в эксплуатацию в Москве с 1 января по 14 марта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 10 км дорог введено в эксплуатацию в Москве с 1 января по 14 марта 

Агентство «Москва» 17 минут назад
Фото: Российская Газета
С 1 января по 14 марта 2018 г. московские строители ввели в эксплуатацию 11 км дорог. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
«За период с 1 января по 14 марта 2018 г. введено в эксплуатацию 11 км дорог, девять искусственных сооружений и три пешеходных перехода», — уточнил А. Бочкарев.
Он добавил, что основными дорожно-мостовыми объектами ввода за отчетный период являются эстакада на пересечении Варшавского шоссе с ул. Маршала Савицкого в рамках реконструкции Варшавского шоссе на участке от Проектируемого проезда №728 до обводной дороги на Подольск, включая транспортную развязку с обводной дорогой; а также участок от Балаклавского проспекта до Пролетарского проспекта (Южная рокада).
Агентство «Москва»: последние новости
Депздрав: Умершая от туберкулеза медсестра школы в Зеленограде имела отметку о прохождении флюорографии В палате молодых законодателей при Совете Федерации предложили ввести налоговые льготы для летних лагерей В палате молодых законодателей при СФ предложили организовать в лагерях летние смены для детей-инвалидов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как снимался сериал «Золотая орда»16
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни53
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
10 фильмов, которые скрасят ожидание весны
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение