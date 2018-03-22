Сенатор Андрей Кутепов предложил упростить получение льгот многодетными

На базе многофункциональных центров необходимо организовать специальный «личный кабинет» для многодетных семей, в котором будут сохранятся базовый пакет документов, необходимых для получения тех или иных социальных льгот.

Андрей Кутепов пояснил, что в настоящее время многодетные семьи подают пакет документов на получение каждой из мер социальной поддержки — как правило это одни и те же документы и справки.

«Для каждой меры соцподдержки требуется наличие определенных условий — рождение ребенка, его возраст, истечение срока действия документа о подтверждении статуса многодетной семьи и пр. Поэтому оформление документов на получение различных льгот проходит не единовременно», — пояснил сенатор.

Это, как указывает Андрей Кутепов, создаёт серьёзные неудобства и требует большого количества времени, которого и так не хватает многодетным семьям.

«Мы получаем много писем от многодетных семей — зачастую родителям при сборе документов приходится снова и снова ходить по кругу. В результате кто-то буквально выбивается из сил, а кто-то и вовсе отказывается от льгот», — сообщил Андрей Кутепов.

Он обратил внимание на недавний случай в Санкт-Петербурге — мама семерых детей обратилась к сенатору с просьбой помочь решить вопросы с документами. Старшему ребенку исполнилось 18 лет и автоматически карты на бесплатный проезд были заблокированы еще у троих детей. Для того, чтобы сохранить льготы на проезд, родители вынуждены были собирать документы и ждать их выдачи. А в это время вся оплата за перемещение детей легла на плечи родителей.