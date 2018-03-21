Власти Подмосковья проведут экстренное совещание по поводу ситуации в Волоколамске 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проведет экстренное совещание по решению проблемы в подмосковном Волоколамске.
Ранее министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков рассказал, что в больницу в Волоколамске обратились 57 детей с жалобами на тошноту и недомогание. Они были осмотрены, из них один госпитализирован по поводу ранее сопутствующего заболевания, и еще четыре человека по просьбам родителей находятся на дополнительном медобследовании. Остальные дети отпущены.
«Отправим или на каникулы или в места отдыха соответственно максимальное количество детей, но жалуется в основном восьмой, девятый классы. Здесь тоже нужно посмотреть, почему более старшего возраста», — сказал Воробьев.
Он отметил, что токсикация должна быть больше характерна для маленьких детей.
«Но в любом случае проблема есть, поэтому вызывайте всех, пожалуйста, на совещание», — заключил Воробьев.
Как уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области, на совещание собираются представители профильных ведомств.
Воробьев также рассказал, что в обязательном порядке будут предусмотрены мероприятия, чтобы отправить максимальное количество детей из Волоколамска в места отдыха.