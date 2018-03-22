В Пермском крае проверяют обстоятельства смерти ребёнка в больнице

В Пермском крае проводят доследственную проверку из-за смерти трёхлетней девочки в Кудымкарской окружной больнице в Пермском крае, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное следственное управление СКР . Ребёнок скончался 19 марта.

По предварительной информации, девочку в течение длительного времени лечили от тяжёлого заболевания во многих медицинских учреждениях. Предполагается, что причиной летального исхода стала именно болезнь, несмотря на проведённое лечение.

Чем именно болел ребёнок, не уточняется.

Следствие устанавливает обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «ВашГород.ру» сообщало, что СК проводит проверку из-за смерти женщины и её ребёнка в родильном отделении в Сибири.