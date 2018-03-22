Красноярские следователи потребовали запретить работу частного детсада в квартире жилого дома

Напомним, 53-летняя воспитательница, заводя детей после прогулки в помещение сада, забыла на площадке маленького мальчика, которому на тот момент был всего год и восемь месяцев. Малыш уснул рядом с мусоропроводом, где его через какое-то время нашла жительница того же подъезда. В садике ребенка так и не хватились. Уголовное дело было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

При расследовании уголовного дела всплыли и другие нарушения. Так, учредительница детского сада использовала для этой деятельности обычную квартиру, снятую в аренду, что противоречит жилищному законодательству, отметили в Следкоме, нарушает как права жильцов дома, так и детей, посещающих садик.

Это и стало поводов для обращения в прокуратуру. Заявление следователей рассматривается.