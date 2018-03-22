В Хабаровском крае уже месяц ищут пропавшую семью с четырьмя детьми

ВЛАДИВОСТОК, 22 мар — РИА Новости Полиция разыскивает семью из семи человек, которая в феврале пропала в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель регионального управление МВД России.

"Заявление о пропаже поступило 12 февраля. Среди членов семьи есть дети", — сказал собеседник.

По его словам, семья жила в Ульчском районе.

Начальник уголовного розыска районного отделения МВД Александр Проценко рассказал РИА Новости, что среди пропавших — четыре ребенка в возрасте от года до десяти лет.

"Сначала заявление о пропаже подала глава поселка, потом — брат главы семьи. До 9 марта телефоны пропавших фиксировались в сети, потом — перестали. Заведены розыскные дела", — сказал собеседник.