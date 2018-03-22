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В Хабаровском крае уже месяц ищут пропавшую семью с четырьмя детьми
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В Хабаровском крае уже месяц ищут пропавшую семью с четырьмя детьми 

РИА Новости 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 22 мар — РИА Новости. Полиция разыскивает семью из семи человек, которая в феврале пропала в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель регионального управление МВД России.
"Заявление о пропаже поступило 12 февраля. Среди членов семьи есть дети", — сказал собеседник.
По его словам, семья жила в Ульчском районе.
Начальник уголовного розыска районного отделения МВД Александр Проценко рассказал РИА Новости, что среди пропавших — четыре ребенка в возрасте от года до десяти лет.
"Сначала заявление о пропаже подала глава поселка, потом — брат главы семьи. До 9 марта телефоны пропавших фиксировались в сети, потом — перестали. Заведены розыскные дела", — сказал собеседник.
РИА Новости: последние новости
Анастасия И., август 2008, Оренбургская область За медпомощью в Волоколамске обратились 50 детей Алена В., февраль 2004, Удмуртская Республика
 Ещё 5 источников 
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