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В Красноярском крае у матери изъяли дочь, которая одна гуляла в парке
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В Красноярском крае у матери изъяли дочь, которая одна гуляла в парке 

АиФ Красноярск 3 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В Ачинске из неблагополучной семьи забрали 6-летнюю девочку, сообщает МВД по Красноярскому краю.
Девочку изъяли из семьи после того, как местный житель сообщил в полицию о том, что маленькая девочка гуляла в городском парке без присмотра взрослых. На место выехали инспекторы ПНД, которые выяснили, где живёт девочка. Дома у ребёнка они увидели антисанитарию, а 42-летняя мать характеризуется соседями отрицательно. Однако об этом никто в полицию не сообщал. Ребёнка забрали от матери и доставили в центр семьи, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Сейчас органы опеки решают дальнейшую судьбу ребёнка. Против матери составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей, семью поставили на учёт.
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