Орлу не хватает 7 миллионов на летние пришкольные лагеря

В Орле на заседании комитета горсовета по образованию, культуре и социальной политике накануне, 21 марта, был рассмотрен вопрос об организации отдыха детей в пришкольных лагерях в 2018 году.

По информации заместителя главы администрации Екатерины Данилевской, в минувшем году возникли сложности с финансированием летних пришкольных лагерей с дневным пребыванием. Сумма питания на одного ребёнка в прошлом году составляла 139 рублей. По предварительным данным, в 2018 году она увеличилась до 158 рублей.

По словам Данилевской, в 2018 году в пришкольных лагерях Орла запланирован отдых порядка 6 тыс. 675 человек. Необходимая сумма для финансирования составляет около 17 млн рублей. В настоящее время в бюджете для этого есть 9 млн 753 тыс. рублей. До 1 июня необходимо решить вопрос с недостающими 7 млн 333 тыс. рублями.

Чиновница отметила, что если средства не будут найдены, то в рамках уже доведенных лимитов, в пришкольных лагерях сможет отдохнуть лишь льготная категория детей.

Депутат Татьяна Малыгина , которая является директором школы №4, отметила, что пребывание детей во время каникул в пришкольных лагерях очень востребованная мера.

— В прошлом году мы попробовали сократить количество детей и брать в лагеря только льготников. Итогом стало большое количество недовольных родителей. Ведь они находятся целый день на работе, а ребенок предоставлен сам себе. Поэтому в этом вопросе надо охватить, как можно больше детей, — сказала Мальгина.

Заместитель председателя горсовета Раиса Дубровская настоятельно рекомендовала найти средства на пришкольные лагеря.

По её мнению, большинство родителей не имеют возможности брать отпуск на время каникул. — Мы не имеем права бросить детей, иначе мы их упустим, — приводит слова Дубровской пресс-служба.

Обсудив вопрос, депутаты рекомендовали администрации Орла найти возможность увеличения лимитов до начала оздоровительной кампании. Вопрос детского отдыха будет рассмотрен в основной повестке дня очередного заседания горсовета.