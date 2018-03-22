Учли ошибки прошлого года

2100 детей в этом году примут два муниципальных лагеря — «Дружба» и «Икар», по 350 человек за смену. Памятуя, о прошлогодней «толпучке» у входа в управление по делам молодежи и ажиотажу за путевками, чиновники сделали вывод и улучшили способ получениея заветного «билета» для своего ребёнка.

Раньше, чтобы получить путёвку люди шли в офис лагерей, теперь же всё стало доступно в МФЦ. Там, в одном из окошек необходимо будет написать заявление, которому присвоят свой идентификационный номер. Дополнительно можно будет указать приоритетную для ребёнка смену и лагерь. Далее заявления внесут в специальный реестр, который ежедневно будет обновляться и публиковаться на сайте управления по делам молодёжи, чтобы любой желающий мог отслеживать своё место в очереди. Об этом на комитете сообщил Александр Малик (и.о. начальника управления по делам молодёжи).

Кроме того, чиновники считают, что подобного рода нововведения помогу избежать очередей, а вся процедура будет прозрачной. К слову, подавать заявки можно будет со дня выхода постановления, за подписью главы администрации города. В этом документе будет прописана стоимость путёвки, время смен и дополнительная информация. Соответственно, родители должны будут в срок «за 10 дней до начала смены» предоставить весь необходимый пакет документов и оплатить пребывание в лагере ребёнку. В противном случае они рискуют потерять место в очереди. Есть и приятная новость для тех, кто, например, не сможет, из-за нехватки мест, посетить лагерь в этом году. Их заявка автоматически встанет в начало очереди на смены следующего года. Исключено и повторное обращение родителей на имя одного человека, то есть, если ребёнок побывал в этом году в лагере, то следующая поездка только на следующий год.

Ещё одно новшество коснётся профильных отрядов. Они будут только в 1 и 3 смене. Это сделано не случайно, так как вторая смена пользуется невероятной популярность у всех детишек. Кроме того, профильные отряды составляют не более 30 процентов от общего числа путёвок в смену. Есть и льготные категории людей, кто может получить путёвку в лагеря. Здесь чиновники выделяют три группы: дети с трудной жизненной ситуацией от органов опеки, дети с трудной жизненной ситуацией от департамента соцзащиты и дети сотрудников лагеря. Каждой из групп выделят по 10% путёвок от смены.