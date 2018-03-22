Ещё
Тюменские энергетики покупают 600 путевок на Черное море для своих работников и их детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тюменские энергетики покупают 600 путевок на Черное море для своих работников и их детей 

72.ru 3 часа назад
Фото: 72.ru
Одними из первых готовиться к летнему сезону стало акционерное общество «Тюменьэнерго». На сайте госзакупок появились два контракта. Для своих сотрудников компания планирует купить в этом году 464 путевки общей стоимостью почти 22 миллиона рублей. На отдых детей работников акционерное общество выделило более 10 миллионов. На эту сумму приобретут 139 путевок в детские лагеря. — Для сотрудников компания закупит двухнедельные путевки, а их дети отправятся в лагеря на одну смену (21 день). Территория мест отдыха должна быть расположена на первой береговой линии. в номерах должны быть балконы, кондиционеры, холодильники и телевизоры. Обязательными условиями является наличие собственной пляжной зоны, оборудованной лежаками под навесом, душевыми кабинами и туалетами и трехразового питания по системе «Шведский стол», — сообщает заказчик на сайте госзакупок.
В общей сложности компания выделяет на оздоровительный отдых своих сотрудников и их детей более 32 миллионов рублей. Дети будут летать в лагеря с 1 июня по 31 августа, а для взрослых путевки планируются с 4 июня по 9 сентября.
72.ru: последние новости
За неделю в Тюменской области ОРВИ заболело 10 тысяч человек Вслед за фенами и чайниками тюменцы вовсю продают билеты на концерт Тимати и Ёлки Двух тюменских подростков, пропавших в субботу, нашли
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
Этот саундтрек признали национальным достоянием США
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца16
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем11
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение