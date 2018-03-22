Тюменские энергетики покупают 600 путевок на Черное море для своих работников и их детей

Одними из первых готовиться к летнему сезону стало акционерное общество «Тюменьэнерго» . На сайте госзакупок появились два контракта. Для своих сотрудников компания планирует купить в этом году 464 путевки общей стоимостью почти 22 миллиона рублей. На отдых детей работников акционерное общество выделило более 10 миллионов. На эту сумму приобретут 139 путевок в детские лагеря. — Для сотрудников компания закупит двухнедельные путевки, а их дети отправятся в лагеря на одну смену (21 день). Территория мест отдыха должна быть расположена на первой береговой линии. в номерах должны быть балконы, кондиционеры, холодильники и телевизоры. Обязательными условиями является наличие собственной пляжной зоны, оборудованной лежаками под навесом, душевыми кабинами и туалетами и трехразового питания по системе «Шведский стол», — сообщает заказчик на сайте госзакупок.

В общей сложности компания выделяет на оздоровительный отдых своих сотрудников и их детей более 32 миллионов рублей. Дети будут летать в лагеря с 1 июня по 31 августа, а для взрослых путевки планируются с 4 июня по 9 сентября.