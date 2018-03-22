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Сколько будет стоить в 2018 году путёвка в загородный лагерь Екатеринбурга
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Сколько будет стоить в 2018 году путёвка в загородный лагерь Екатеринбурга 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Максимальная стоимость путёвки в загородный лагерь в Екатеринбурге составит 20 040 рублей, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Об этом сообщила руководитель департамента образования мэрии столицы Урала Екатерина Сибирцева. При этом родители школьников Екатеринбурга заплатят из этой суммы около 7 тысяч рублей (каждый лагерь производит свои расчёты), а дети-сироты будут отдыхать в лагерях бесплатно. Полная стоимость путёвки в городских лагерях — 2 843 рубля (около 700 заплатят родители, 162 рубля — льготники, дети-сироты — бесплатно).
Летом 2018 года в Екатеринбурге будет работать 21 загородный лагерь (17 муниципальных и 4 ведомственных). Кроме того, откроются 132 лагеря дневного пребывания на базе школ.
Запись в загородные лагеря стартует с 1 апреля 2018 года в 00.00 и продлится до 17 апреля. В санатории — с 25 апреля до 15 мая (на все периоды отдыха). В городские лагеря: первая смена — с 1 апреля до 30 апреля, вторая смена — с 1 апреля до 20 мая, третья смена — с 1 апреля по 10 июня.
Способы подачи заявлений с прошлого года не изменились. Это можно сделать через портал госуслуг, через МФЦ и через окна Центра муниципальных услуг (ЦМУ). «Мы провели тестирование системы, никаких ошибок не обнаружили, — заверил специалист Ростелекома Игорь Рагулин. — Думаю, что 1 апреля ничего „подвиснуть“ не должно».
На первом этапе родители или законные представители детей подают только заявление, на втором этапе — несут подлинники документов в районные администрации, на базе которых работает тот или иной лагерь. Всего можно будет выбрать три лагеря (если не попали в один, то будет возможность попасть в два других). Законом предусмотрено, что братьев и сестёр можно записать одновременно — чтобы он могли отдыхать в одном лагере. В оздоровительные учреждения можно устроить детей с 6,5 до 17 лет.
Планируется, что за лето 2018 года будет распространено около 18 тысяч путёвок в муниципальные лагеря и 4 975 в санатории. Санаториев на балансе мэрии Екатеринбурга нет, полная стоимость путёвки туда — 26 933 рубля, но дети с отклонениями в состоянии здоровья и прошедшие «конкурс», будут зачислены туда бесплатно.
Стоит также отметить, что летом для организованных групп детей проезд в Екатеринбурге будет бесплатный.
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