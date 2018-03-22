Азотчики Прикамья направят более 9 млн рублей на оздоровление детей

Ежегодно филиал «Азот» АО « ОХК «УРАЛХИМ» вкладывает значительные средства в организацию детского оздоровительного отдыха. В этом году кампания начнётся в конце мая. Школьники отправятся в три детских центра: «Лесная сказка», находящийся в Соликамском районе, а также «Дружба» и «Сказка», расположенные неподалеку от Березников.

Как пояснили в компании, они соответствуют ключевым требованиям предприятия по безопасности, благоустроенности и квалификации педагогов.

В этом году на четвертую смену в лагерь «Сказка» поедут в том числе и учащиеся физико-математической школы города. В «Лесной сказке» на первой лечебной смене детей ожидают необходимые по медицинским показаниям физиопроцедуры, массаж, лечебная физкультура, плавание. В «Дружбе» и в «Сказке» школьники смогут побывать в течение лета на любой из смен.

Продолжительность одной смены — двадцать один день. Для родителей стоимость путёвки, как и в прошлом году, составит 10% от общей цены и не превысит 2 709 рублей. Последняя смена, на которой отдохнут юные азотчики, завершится 26 августа.

«Мы понимаем, что от того, как школьники проведут летние каникулы, будет зависеть их здоровье и успеваемость в течение учебного года. Выбранные детские учреждения соответствуют высоким требованиям, предъявляемым нашей компанией к организаторам детского отдыха. Главное из них — безопасность детей. По опыту прошлых лет, в этих центрах дети активно проводят время, развивают коммуникативные навыки и получают все необходимое для оздоровления», — рассказала начальник отдела социального развития «Азота» Екатерина Ожиганова.