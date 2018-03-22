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Тракторист нашел на свалке тело новорожденной девочки в Пупышево
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Тракторист нашел на свалке тело новорожденной девочки в Пупышево 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Тело новорожденной девочки нашли на свалке в деревне Пупышево Волховского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка»
Тело младенца нашли около 16:00 21 марта на полигоне бытовых отходов в километре от деревне Кути, в районе садоводства Пупышево. Полицейские при первичном осмотре не обнаружили признаков насильственной смерти. Возможно, ребенок умер от переохлаждения. Нашел труп местный тракторист.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Оперативники ищут мать ребенка.
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