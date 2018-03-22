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В Казани прошел «День солнечных детей»
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В Казани прошел «День солнечных детей» 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 22 МАР — РИА Новости. В рамках проведения Международного дня человека с синдромом Дауна в Центре бокса и настольного тенниса Казани прошел праздник для «солнечных детей». Для участников были организованы спортивные состязания и развлекательная программа, сообщили в Духовном управлении мусульман Татарстана.
"Главными гостями праздника стали 30 детей и их родители. Основная часть участников — это пациенты реабилитационного центра «Апрель»", — отметил имам мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.
Он также выразил слова благодарности родителям, которые прикладывают все усилия, чтобы их особенные дети не чувствовали себя отчужденными от общества.
"Данный проект необходимо сделать ежегодным и обязательно расширить его формат, чтобы в нем смогли принять участие большее количество детей. Нам еще предстоит переформатировать его так, чтобы дети с особенностями смогли пообщаться со своими сверстниками. А те, в свою очередь, с малых лет учились понимать, что люди бывают разные и человеком нас делает не внешность, не богатство, а то, как мы относимся к окружающим", — заключил Хайруллин.
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