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В Волгограде пройдет Неделя детской книги
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В Волгограде пройдет Неделя детской книги 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Всероссийская неделя детской и юношеской книги откроется в волгоградской детской библиотеке имени Пушкина 23 марта.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, в празднике примут участие школьники пятых-шестых классов и самые активные читатели библиотеки. Ребят ждут игровые программы, турниры, литературные часы и даже выставки. Воспитанники объединения «Рампа» Детского юношеского центра покажут инсценировку по произведениям Артура Гиваргизова «Перемена».
Добавим, праздник детской книги был учрежден писателем Львом Кассилем в 1943 году. В военные годы он проводил встречи в школах и на предприятиях, выступал по радио, печатал очерки в газетах и журналах. Чтобы помочь маленьким читателям встретиться с книгой, Кассиль выдвинул идею проведения Книжкиных именин. Благодаря нему с 1944 года было решено проводить неделю детской книги постоянно при каждой библиотеке и книжном магазине.
Праздничное открытие мероприятия состоится в 13:00.
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