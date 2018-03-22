В Волгограде пройдет Неделя детской книги

Всероссийская неделя детской и юношеской книги откроется в волгоградской детской библиотеке имени Пушкина 23 марта.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, в празднике примут участие школьники пятых-шестых классов и самые активные читатели библиотеки. Ребят ждут игровые программы, турниры, литературные часы и даже выставки. Воспитанники объединения «Рампа» Детского юношеского центра покажут инсценировку по произведениям Артура Гиваргизова «Перемена».

Добавим, праздник детской книги был учрежден писателем Львом Кассилем в 1943 году. В военные годы он проводил встречи в школах и на предприятиях, выступал по радио, печатал очерки в газетах и журналах. Чтобы помочь маленьким читателям встретиться с книгой, Кассиль выдвинул идею проведения Книжкиных именин. Благодаря нему с 1944 года было решено проводить неделю детской книги постоянно при каждой библиотеке и книжном магазине.

Праздничное открытие мероприятия состоится в 13:00.