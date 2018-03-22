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Псковский суд обязал областной комитет по здравоохранению компенсировать женщине лекарство
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Псковский суд обязал областной комитет по здравоохранению компенсировать женщине лекарство 

Псковская губерния 2 часа назад
Прокуратура города Великие Луки после обращения местной жительницы проверила соблюдение законов о лекарственном обеспечении. Ведомство выяснило, что ребёнок женщины страдает социально значимым заболеванием. Великолукская детская городская больница выписала ребёнку рецепт на льготное лекарство, но в аптеке его не оказалось. Тогда женщине пришлось купить его за свои деньги, чтобы не прерывать курс лечения. Прокурор города обратился в суд с иском к Госкомитету Псковской области по здравоохранению и фармации, чтобы чиновники за счет казны Псковской области компенсировали женщине стоимость лекарства. Суд поддержал требования прокурора. Реальное исполнение судебного решения ведомство взяло на контроль.
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