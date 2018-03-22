«Становишься специалистом широкого профиля». Сельский доктор о своей работе

Корреспондент «АиФ-Новосибирск» встретился с Еленой Юговой, педиатром Усть-Таркской районной больницы и победительницей регионального интернет-конкурса «Спасибо, доктор!», чтобы поговорить о проблемах сельской медицины и отношении пациентов к врачам.

Неврачебная тайна

— Елена, вы стали победителем конкурса по итогам интернет-голосования. А в жизни пациенты вам часто говорят «спасибо»?

— Отзывы от пациентов нам, сельским докторам, приходится слышать, наверное, гораздо чаще, чем врачам городских поликлиник. Население Усть-Тарки — всего 4 тысячи человек, здесь все друг друга знают. Многие люди в курсе даже, где я живу, нередко и в нерабочее время обращаются. «Спасибо» если на приёме не успели сказать — то потом на улице обязательно догонят и скажут. Бывают, конечно, и недовольные пациенты — к сожалению, и такое, хоть раз, но с каждым врачом случается. Кому-то не помогло назначенное лечение, кому-то диагноз не сразу удаётся поставить. Здесь многое зависит от того, есть ли возможность пройти хорошее обследование, сделать все необходимые анализы, а также насколько пациент бывает откровенным на приёме у доктора.

— Что и зачем скрывать от врача?

— Давность заболевания иногда замалчивают. Особенно мамы маленьких детей. Говорят, вчера малыш заболел, а по симптомам вижу — прошла неделя. Неловко, наверное, признаваться, что не сразу в больницу обратились. Но от этого ведь зависит, правильно ли врач назначит лечение, потому что если ребёнок болеет давно, препараты ему нужны зачастую не те, что выписывают в первый день болезни. Некоторые пациенты скрывают и то, что до обращения к специалистам уже занимались самолечением и принимали какие-то препараты. Но правда всегда выясняется, стоит сделать общий анализ крови, а иногда и просто осмотреть пациента.

Хотя в большинстве случаев родители сейчас очень ответственно относятся к здоровью своих детей. Вот недавно у одной мамы ребёнок болел, так она мне по нескольку раз на день на сотовый телефон звонила, консультировалась.

Родители малышей, кстати, часто бывают самыми благодарными пациентами. Недавно одну девочку лечили — у неё пневмония была. Когда малышка поправилась — мне во время очередного визита целый праздник устроили, всей семьёй благодарили, торт вручили. Если честно, в такие моменты чувствую себя неловко — я же просто выполнила свою работу. Обычного «спасибо» будет вполне достаточно. Лучшая благодарность врачу — видеть, что его лечение помогло. Для этого пациент должен в первую очередь быть откровенным с доктором и соблюдать назначенное лечение.

Но победа в областном конкурсе мне всё равно очень приятна, хочу поблагодарить всех, кто за меня голосовал. Если честно, не думала, что сельские жители вообще пойдут ради этого в Интернет — у всех же хозяйство, некогда людям.

— Говорят, здоровье у людей, особенно детского возраста, сейчас неважное. Сельского населения это тоже касается?

— Ребёнок с идеальным здоровьем действительно сейчас большая редкость. Причём не обязательно это какие-то серьёзные заболевания. Недавно проводили медосмотр школьников от 7 до 13 лет в одном из сёл района. У каждого второго ребёнка — нарушения осанки, сколиоз. Помню, во времена моего детства за тем, как сидит ребёнок за партой, учителя строго следили. И мы не сутулились за партами, потому что боялись длинной указки, которой учитель иногда доставал наши согнутые спины. Сейчас такого страха у школьников нет, потому что учитель не имеет права даже повысить голос на ученика. А времени в сидячем положении проводят очень много — и в школе нагрузка больше, и дома — гаджеты, компьютеры, телевизоры. На турнике во дворе редко кто занимается. Да и питание сейчас какое? Натуральные продукты в магазинах — редкость. В итоге почти всем людям, не только детям, не хватает кальция и многих других элементов. Отсюда и слабое здоровье.

Из города — в деревню

— Получив диплом врача, вы не остались работать в городе. Почему? И неужели никто не отговаривал?

— Муж так решил, а я послушалась. Мы поженились с ним, когда были ещё студентами, он тоже учился в медицинском — на хирурга. И к окончанию вуза у нас уже родился первенец. По программе «Земский доктор» в случае переезда в сельскую местность молодым специалистам полагался миллион рублей на жильё. Это хороший стимул. Но не единственный аргумент в нашем случае. В Усть-Тарке у меня живут родители, и мама всегда поможет растить детей, присмотрит за ними. Конечно, родители только обрадовались нашему решению.

В районную больницу как раз требовались педиатр и хирург, и мы с мужем решили отправиться работать на мою родину.

— Не жалеете?

— Нет. Начинать профессионально расти лучше именно с деревни. Здесь волей-неволей приходится быть специалистом широкого профиля, учиться анализировать и думать, чтобы назначить нужные анализы и поставить предварительный диагноз пациенту. Узких специалистов ведь у нас мало, и порой даже посоветоваться не с кем. Не только потому, что желающих работать в райцентре нет. Многие узкие специалисты нам просто по штатному расписанию не положены — численность населения маленькая.

— В городских поликлиниках часто бывает так, что медицина вроде и бесплатная, а УЗИ, МРТ и прочие анализы часто приходится делать в частных клиниках. В сельской местности людям тоже приходится тратиться на лечение?

— У нас вся медицина бесплатная. Правда, диагностического оборудования в районной больнице немного — самое крупное, пожалуй, аппарат УЗИ. Очередь на него бывает, но не очень большая, и в экстренных случаях специалист всегда находит время для приёма больного. Платная медицина вряд ли бы сельским жителям была по карману. Ведь в нашу больницу едут в том числе и люди из маленьких отдалённых сёл, где нет ФАПа. Для многих оплатить билет до райцентра и найти время, чтобы отпроситься на целый день с работы, — уже ощутимые расходы и хлопоты. А в сложных случаях людям приходится ехать в соседний город Татарск, а то и в областной центр. Билет до Новосибирска «туда-обратно» — почти 3 тыс. рублей. Для селян это большие деньги, и если бы ещё дома им приходилось платить за лечение — жить было бы не на что.

— Что для вас самое сложное в работе?

— Сказать диагноз человеку, когда выявлено серьёзное заболевание. Особенно если речь о детях. Недавно к нам обратилась мама с ребёнком, который жаловался на частые головные боли. Сделали МРТ и компьютерную томографию в Татарске, пришли на приём, а у ребёнка по результатам анализов — опухоль головного мозга. В таких случаях первым делом помощь приходится оказывать родителям.

Каждый доктор должен быть немного психологом и найти такие слова, чтобы человек понял, что диагноз — это ещё не приговор, что не нужно отчаиваться и паниковать. Нужно запастись терпением. Да, лечение и реабилитация будут сложными, но паника и слёзы тут никак не помогут, а только навредят малышу. Его нужно не пугать, а поддержать. Положительный настрой — половина успеха в лечении.