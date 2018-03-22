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В Якутии транспортные полицейские не дали замерзнуть голодным детям на улице
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В Якутии транспортные полицейские не дали замерзнуть голодным детям на улице 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Недалеко от аэропорта города Якутска транспортные полицейские обратили внимание на группу детей, одетых в грязные, разорванные вещи, которые просили у прохожих деньги на еду.
Незамедлительно сотрудники Линейного отдела полиции в аэропорту города Якутска отвели несовершеннолетних в дежурную часть. В ходе беседы с детьми инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте капитан полиции Любовь Бубенчикова выяснила, что ребята из многодетной семьи, которая состоит на учете в органах системы профилактики.
Связавшись с матерью несовершеннолетних, транспортные полицейские установили, что женщина нигде не работает и находится в отпуске по уходу за ребенком, у нее на воспитании семь детей. Стражам правопорядка она объяснила, что не знала о том, что дети просят милостыню.
Пока 33-летняя многодетная мать добиралась до дежурной части, полицейские оперативно нашли для детей теплую одежду, накормили, угостили сладостями и фруктами.
Довольные малыши внимательно слушали инспекторов по делам несовершеннолетних, которые рассказывали им о соблюдении требований закона.
В отношении женщины транспортные полицейские составили протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП Российской Федерации и проинформировали о данном факте и бедственном положении семьи Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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