В Якутии транспортные полицейские не дали замерзнуть голодным детям на улице

Недалеко от аэропорта города Якутска транспортные полицейские обратили внимание на группу детей, одетых в грязные, разорванные вещи, которые просили у прохожих деньги на еду.

Незамедлительно сотрудники Линейного отдела полиции в аэропорту города Якутска отвели несовершеннолетних в дежурную часть. В ходе беседы с детьми инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте капитан полиции Любовь Бубенчикова выяснила, что ребята из многодетной семьи, которая состоит на учете в органах системы профилактики.

Связавшись с матерью несовершеннолетних, транспортные полицейские установили, что женщина нигде не работает и находится в отпуске по уходу за ребенком, у нее на воспитании семь детей. Стражам правопорядка она объяснила, что не знала о том, что дети просят милостыню.

Пока 33-летняя многодетная мать добиралась до дежурной части, полицейские оперативно нашли для детей теплую одежду, накормили, угостили сладостями и фруктами.

Довольные малыши внимательно слушали инспекторов по делам несовершеннолетних, которые рассказывали им о соблюдении требований закона.

В отношении женщины транспортные полицейские составили протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП Российской Федерации и проинформировали о данном факте и бедственном положении семьи Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.