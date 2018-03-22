Дни открытых дверей: «Морс» и Scandinavia Club

24 МАРТА — 25 МАРТА 2018, 13:00 — 21:00 Scandinavia Сlub (Москва, ЦАО, Марксистская, Таганская, ул. Таганская, 31/22)

Возраст: 10+ лет, Родители

Цена: от 150 рублей

Выходные, которые будут полезны тем, кто планирует путешествие по Норвегии с детьми.

Международный фестиваль книжной иллюстрации «Морс» и Scandinavia Club представляют совместные Дни открытых дверей, где посетители познакомятся с деятельностью обоих проектов.

В субботу, 24 марта — день лекций.

С 13:00 до 14:30 профессиональный путешественник и основатель проекта «Везу в Норвегию» расскажет, как можно самостоятельно организовать путешествие в страну фьордов, викингов, троллей и самой вкусной клубники.

С 15:00 до 16:30 Анастасия Ашихина, детский психолог, автор проекта «Книжное счастье», организатор Книжных путешествий для детей и родителей, прочтет лекцию « Анастасия Ашихина, детский психолог, автор проекта «Книжное счастье», организатор Книжных путешествий для детей и родителей, прочтет лекцию « Астрид Линдгрен : все, что нужно знать о великой сказочнице».

На лекции речь пойдет о детстве писательницы, которое проходило в маленьком шведском городке Виммербю. Слушатели узнают, в какие игры играла и какие книжки читала маленькая Астрид, чем она была похожа на свою самую известную героиню — Пеппи Длинныйчулок.

С 17:00 до 18:30 Григорий Цидулко сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН расскажет о китах.

В воскресенье, 25 марта посетители примут участие в воркшопе с иллюстратором Светланой Лядовой и нарисуют Пеппи Длинныйчулок и ее проделки. Воркшоп подойдет для тех, кто давно или никогда не рисовал: в маленькой группе преподаватель сможет уделить время всем участникам.