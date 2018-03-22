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Дни открытых дверей: «Морс» и Scandinavia Club
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Дни открытых дверей: «Морс» и Scandinavia Club 

Ezhikezhik.ru 4 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
24 МАРТА — 25 МАРТА 2018, 13:00 — 21:00  Scandinavia Сlub (Москва, ЦАО, Марксистская, Таганская, ул. Таганская, 31/22)
Возраст: 10+ лет, Родители
Цена: от 150 рублей
Выходные, которые будут полезны тем, кто планирует путешествие по Норвегии с детьми.
Международный фестиваль книжной иллюстрации «Морс» и Scandinavia Club представляют совместные Дни открытых дверей, где посетители познакомятся с деятельностью обоих проектов.
В субботу, 24 марта — день лекций.
С 13:00 до 14:30 профессиональный путешественник и основатель проекта «Везу в Норвегию» расскажет, как можно самостоятельно организовать путешествие в страну фьордов, викингов, троллей и самой вкусной клубники.
С 15:00 до 16:30 Анастасия Ашихина, детский психолог, автор проекта «Книжное счастье», организатор Книжных путешествий для детей и родителей, прочтет лекцию «Астрид Линдгрен: все, что нужно знать о великой сказочнице».
На лекции речь пойдет о детстве писательницы, которое проходило в маленьком шведском городке Виммербю. Слушатели узнают, в какие игры играла и какие книжки читала маленькая Астрид, чем она была похожа на свою самую известную героиню — Пеппи Длинныйчулок.
С 17:00 до 18:30 Григорий Цидулко сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН расскажет о китах.
В воскресенье, 25 марта посетители примут участие в воркшопе с иллюстратором Светланой Лядовой и нарисуют Пеппи Длинныйчулок и ее проделки. Воркшоп подойдет для тех, кто давно или никогда не рисовал: в маленькой группе преподаватель сможет уделить время всем участникам.
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