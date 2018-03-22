Для особенных детишек Калининграда устроили праздник на площадке у Верхнего озера

Калининградским детям с синдромом Дауна устроили праздник на площадке у Верхнего озера. Сегодня международный день людей, рождённых с этой патологией.

При поддержке родительского сообщества «Звёздочки на Земле» мамы и папы особенных детей получили возможность познакомиться и обсудить насущные проблемы, поделиться успехами своих чад. Такая встреча в Калининграде проводится во второй раз. Её цель — привлечь внимание общества к проблемам жизни людей с синдромом Дауна.

Светлана Перцова, руководитель родительского сообщества «Звёздочки на Земле»:

— Изначально наша организация была создана, чтобы помочь родителям не отказываться от этих детей. То есть мы занимаемся именно профилактикой социального сиротства. Я могу сказать по результатам, что у нас количество отказников резко снизилось детей с синдромом Дауна забирают преимущественно домой.

Елена Прокопчук, начальник управления социальной поддержки населения администрации Калининграда:

— Сегодняшнее движение вот этих мам, которых воспитывают детей с синдромом, оно не должно замыкаться в пространстве, в интернете. Оно должно базироваться где-то, где они могли встречаться, обмениваться и использовать опыт, который накопился в городе Калининграде у учреждений, которые занимаются с такими детьми, и у общественных организаций.