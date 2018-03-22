Петербургских тренеров по акробатике наказали за унижение детей

В спортивной школе Выборгского района Санкт‐Петербурга к дисциплинарной ответственности привлекли тренеров по акробатике. Родители учеников жаловались на них за поборы и рукоприкладство, сообщили в аппарате городского уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой

«Уполномоченному по правам ребенка поступил ответ из администрации Выборгского района по обращению родителей юных акробатов», — уточняется в сообщении на официальном сайте омбудсмена.

Родители акробатов обратились к Агапитовой с просьбой принять меры в отношении руководителей отделения спортивной акробатики. По имеющимся сведениям, те унижали детей, использовали на занятиях сомнительные психологические методики, позволяли себе бить воспитанников и требовать с них деньги.

Администрация рассмотрела жалобы в отношении тренеров и решила наказать работников школы. Директору спортивного учебного заведения объявили выговор, обязав соблюдать строгий контроль и впредь не допускать «выявленные в ходе проверки нарушения действующего законодательства».

Уточнений по поводу нарушений в администрации не предоставили. В адресных ответах родителям по конкретным претензиям тоже нет четкости формулировок.

Например, по поводу не соответствующих действительности записей в личной карточке

13-летней

воспитанницы СДЮШОР говорится, что сведения в нее заносятся администрацией спортивной школы «на основании протоколов соревнований, заполненных судейской коллегией».

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