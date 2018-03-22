Подследственным разрешат чаще видеться с детьми

Гражданам, которые находятся под следствием, могут разрешить чаще видеться с несовершеннолетними детьми.

Соответствующий законопроект 22 марта решил направить на рассмотрение в Совет Думы Комитет палаты по безопасности и противодействию коррупции.

В документе речь идёт о людях, вина которых пока не доказана. При этом под следствием они могут находиться не один год, что затрудняет их свидания с детьми.

Законопроект обязывает предоставить два свидания в месяц тем подозреваемым и обвиняемым, которые имеют ребёнка в возрасте до 14 лет или ребёнка-инвалида.

«В следственных изоляторах граждане могут находиться годами, пока идёт расследование. Изоляция от общества усугубляется невозможностью обнять детей, увидеть родных. Долгая разлука с родителем травмирующе сказывается на малолетних детях», — ранее заявляла Ольга Баталина.

В настоящее время, согласно закону, право на свидание есть, но воспользоваться им можно только по решению следователя. Именно он принимает решение о предоставлении права на свидание, руководствуясь интересами следствия. В ряде случаев следователи манипулируют фактом наличия детей у подследственных и используют его для давления на них.

Если законопроект будет принят, то для получения свидания будет необходимо письменное разрешение прокурора.