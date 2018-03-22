Ещё
Подследственным разрешат чаще видеться с детьми
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подследственным разрешат чаще видеться с детьми 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
Гражданам, которые находятся под следствием, могут разрешить чаще видеться с несовершеннолетними детьми.
Соответствующий законопроект 22 марта решил направить на рассмотрение в Совет Думы Комитет палаты по безопасности и противодействию коррупции.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от «Единой России" во главе с Ольгой Баталиной.
В документе речь идёт о людях, вина которых пока не доказана. При этом под следствием они могут находиться не один год, что затрудняет их свидания с детьми.
Законопроект обязывает предоставить два свидания в месяц тем подозреваемым и обвиняемым, которые имеют ребёнка в возрасте до 14 лет или ребёнка-инвалида.
«В следственных изоляторах граждане могут находиться годами, пока идёт расследование. Изоляция от общества усугубляется невозможностью обнять детей, увидеть родных. Долгая разлука с родителем травмирующе сказывается на малолетних детях», — ранее заявляла Ольга Баталина.
В настоящее время, согласно закону, право на свидание есть, но воспользоваться им можно только по решению следователя. Именно он принимает решение о предоставлении права на свидание, руководствуясь интересами следствия. В ряде случаев следователи манипулируют фактом наличия детей у подследственных и используют его для давления на них.
Если законопроект будет принят, то для получения свидания будет необходимо письменное разрешение прокурора.
Парламентская газета: последние новости
Сенатор Андрей Кутепов предложил упростить получение льгот многодетными В подмосковном Волоколамске 50 детей обратились за медпомощью В Хакасии повышают выплаты приёмным родителям
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Самые высокооплачиваемые советские режиссеры4
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры13
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение