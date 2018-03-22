Есть ли прививка от ротавируса?

У знакомых дети переболели ротавирусом. Говорят, что заболевших много. Так ли это?

Отвечает главный специалист-экс­перт отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмидт:

«Для ротавируса характерно увеличение заболеваемости в холодное время года. Но пока не могу сказать, что есть существенный рост. Например, по данным на январь-февраль, заболеваемость кишечными инфекциями ротавирусной этиологии снизилась в 2,2 раза. Групповые случаи заболеваемости мы тоже не регистрируем. И всё же люди болеют. Особенно тяжело ротавирус переносят маленькие дети. Не все знают, что существует вакцина, которая помогает защитить ребёнка. Её выпускают в виде капелек. Их дают детям от 2 месяцев до одного года. Это позволяет обеспечить иммунитет защитой примерно до пяти лет. Правда, вакцина платная».