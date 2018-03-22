Где помогут недоношенным?

Сейчас выхаживают детей, родившихся намного раньше срока. Есть ли в крае условия для полноценного ухода за такими малышами?

В медсанчасти № 9 им. М. А. Тверье открылось отделение второго этапа выхаживания патологии новорождённых и недоношенных детей. Оно находится в корпусе родильного дома. Сейчас мамы и их малыши могут получить всю необходимую помощь в стенах одной больницы.

«Раньше детей через определённое время увозили в другие медучреждения города и края. Сейчас большая часть будет оставаться у нас до полной их выписки. И мы сможем со спокойной душой отпускать их домой», — рассказал главный врач медсанчасти Евгений Камкин.

В новом отделении пять одноместных палат и три двухмест­ные. Мамы будут находиться вместе с детьми. Всё это поможет укрепить здоровье новорождённых малышей, имеющих патологии. По словам замминистра здравоохранения Пермского края Михаила Мальцева, после открытия нового отделения медсанчасть № 9 можно расценивать как полноценный перинатальный центр.