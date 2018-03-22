Ещё
Где помогут недоношенным?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Где помогут недоношенным? 

АиФ Пермь 4 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Сейчас выхаживают детей, родившихся намного раньше срока. Есть ли в крае условия для полноценного ухода за такими малышами?
В медсанчасти № 9 им. М. А. Тверье открылось отделение второго этапа выхаживания патологии новорождённых и недоношенных детей. Оно находится в корпусе родильного дома. Сейчас мамы и их малыши могут получить всю необходимую помощь в стенах одной больницы.
«Раньше детей через определённое время увозили в другие медучреждения города и края. Сейчас большая часть будет оставаться у нас до полной их выписки. И мы сможем со спокойной душой отпускать их домой», — рассказал главный врач медсанчасти Евгений Камкин.
В новом отделении пять одноместных палат и три двухмест­ные. Мамы будут находиться вместе с детьми. Всё это поможет укрепить здоровье новорождённых малышей, имеющих патологии. По словам замминистра здравоохранения Пермского края Михаила Мальцева, после открытия нового отделения медсанчасть № 9 можно расценивать как полноценный перинатальный центр.
«Так как снижается большое количество рисков, связанных с перевозкой новорождённых, мы ожидаем снижения младенческой смертности», — пояснил Михаил Мальцев.
АиФ Пермь: последние новости
Грипп снова наступает на пермяков Азотчики Прикамья направят более 9 млн рублей на оздоровление детей Есть ли прививка от ротавируса?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Самые высокооплачиваемые советские режиссеры4
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры13
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение