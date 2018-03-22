Детский омбудсмен Анна Кузнецова даст рекомендации, как работать с сиротами на Южном Урале

В Челябинской области после заявления о насилии над сиротами проверили более 30 интернатов — это половина учреждений, которые работают с такими детьми. Проверку вели интенсивно. В день инспекторы, в том числе представители аппарата уполномоченного при президенте по правам ребёнка Анны Кузнецовой , осматривали не менее пяти интернатов. Сейчас они готовят свои рекомендации.

По данным детского омбудсмена в Челябинской области Ирины Буториной, интернаты, социально-реабилитационные центры и приюты проверяли с 25 февраля по 2 марта. Из 70 таких учреждений комиссия побывала в 30. За шесть дней правозащитники объехали интернаты в Челябинске, Магнитогорске, Копейске и Троицке, а также в Нагайбакском, Кусинском, Еманжелинском, Октябрьском и Увельском районах.

Инспекторы смотрели, как обеспечивается безопасность в детских учреждениях, как соблюдаются права детей на алименты, пенсии и другие выплаты, как воспитанников устраивают в семьи. В качестве независимых экспертов работали практикующие психологи и педагоги.

— К настоящему моменту в наш адрес пока справка не поступила, мы ожидаем рекомендации коллег в ближайшее время, сообщила Ирина Буторина . — В результате выездных мероприятий были выделены направления в работе органов исполнительной власти области, территориальных органов опеки и попечительства, самих учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей, которые потребуют корректировки подходов.

По мнению Ирины Буториной, речь идёт о вопросах методического характера.

— Важно, что в ходе посещения и проверок учреждений не было выявлено фактов массовых, а также грубых нарушений прав детей в учреждениях, — отметила уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области. — Вместе с тем уже намечены мероприятия по улучшению проводимой работы с детьми, в том числе и межведомственного характера. Несколько индивидуальных вопросов по оказанию помощи детям, воспитывающимся в детских домах, взяла на личный контроль с целью оказания всесторонней помощи.

В Челябинске проверяющие побывали в пяти учреждениях: в четырёх бывших детских домах и одном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Как сообщила председатель городского комитета социальной политики Лариса Мошкова, нарушений прав и законных интересов детей комиссия не выявила.

О том, что в детдоме под Челябинском массово насиловали сирот, заявили три приёмные семьи, которые взяли из учреждения под опеку семерых мальчиков 10–14 лет. Дети в мельчайших подробностях рассказали истории, от которых волосы становятся дыбом. Во всех них фигурируют одни и те же люди — четверо педагогов детдома и двое посторонних мужчин. Арестован 51-летний посетитель, получивший от опеки разрешение брать детей-сирот в так называемом гостевом режиме. Его обвиняют в сексуальном надругательстве над детьми (пункт «б» части 4 статьи 132 УК).

19 февраля Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела — по факту халатности сотрудников соцзащиты. Затем материалы передали в центральный аппарат СК. Следователи оценят действия должностных лиц органов опеки и детдома. Потерпевшими на сегодня признаны семеро детей.

Прокуратура вскрыла массу нарушений в части режима посещения воспитанников и доступа на территорию интерната. По информации детского омбудсмена в Челябинской области Ирины Буториной, трудовой договор с руководителем учреждения расторгнут. На время следственных действий отстранены от работы ещё четыре сотрудника.

Позднее семьи, предавшие огласке признания своих приёмных детей об изнасилованиях в интернате, объяснили, что обратились в СМИ, выполняя свой гражданский долг. Затем на 74.ru обратился родственник сотрудников учреждения и заявил о их полной невиновности.

О том, что рассказали дети о происходившем в интернате и как вскрылись шокирующие факты, читайте в материале 74.ru.