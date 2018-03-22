Коркинские полицейские нашли двух пропавших мальчиков

22 марта в ночное время в дежурную часть ОМВД России по Коркинскому району обратились родители двух несовершеннолетних, 2006 года рождения, с сообщением о том, что дети не вернулись домой. Один мальчик пропал после школы, а второй — в дневное время отправился на прогулку и не вернулся.