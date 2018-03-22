Серию тренингов для родителей подростков организуют в Подмосковье

МОСКВА, 22 марта. / ТАСС /. Серия тренингов для родителей подростков пройдет в Московской области в текущем году. В рамках обучения специалисты научат родителей выстраивать отношения с детьми, сообщила в четверг журналистам уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова

"В этом году мы собираемся провести серию так называемых родительских собраний с аппаратом уполномоченного по правам ребенка и совместно с министерством образования [Московской области], где будут задействованы специалисты, которые будут проводить тренинги для родителей, как жить с ребенком-подростком", — сказала омбудсмен.

Она добавила, что в уже регионе отбираются пилотные школы для данного проекта, «которые потом могли бы уже распространять этот опыт по районам».

За последние полгода в российских школах зафиксирован ряд инцидентов с участием подростков. В частности, 5 сентября 2017 года в Ивантеевке в школе № 1 15-летний ученик открыл стрельбу в классе и напал на учительницу с кухонным топориком. Также 15 января текущего года в одной из школ Перми двое подростков нанесли ножевые ранения девяти ученикам и учительнице. А 19 января вооруженный топором ученик девятого класса напал на детей и учительницу в школе № 5 в пригороде Улан-Удэ, после чего поджег учебное помещение и ранил себя ножом.