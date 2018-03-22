Около 1,5 тыс. опасных конструкций для детей было выявлено в Подмосковье в 2017 г.

Около 1,5 тыс. опасных конструкций для детей было выявлено в Московской области в прошлом году. Об этом в ходе заседания Мособлдумы сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Оксана Мишонова.

«40 тыс. несчастных случаев на детских площадках происходит ежегодно в России. В мае 2017 г. в Ступинском районе погибла девочка на качелях старой конструкции. После этой трагедии нами были вынесены очень серьезные уроки, мы проделали огромную работу, прошли практически пешком все Подмосковье. Было выявлено 1,5 тыс. опасных конструкций и около 600 бесхозных детских площадок, то есть они никому не принадлежали и нельзя было никому предъявить претензий», — сказала О. Мишонова.

Она отметила, что на данный момент все площадки либо отремонтированы, либо ликвидированы и построены заново. Вопрос с бесхозными детскими площадками также решен.

«Сейчас все бесхозные площадки поставили на учет, с жителями держим тесную связь. Все, практически 95%, муниципалитетов уже не имеют таких конструкций, на глав муниципалитетов была возложена ответственность, что любое происшествие — это личная ответственность главы муниципалитета», — уточнила она.