В Нижнем Новгороде устроили праздник для «солнечных детей»

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости . 21 марта в нижегородском семейном центре «Солнечный дом» состоялось мероприятие, посвященное Международному дню людей с синдромом Дауна. В нем приняли участие и.о. министра культуры Нижегородской области Сергей Горин , представители министерства спорта Нижегородской области и другие приглашенные лица, сообщает пресс-служба правительства региона.

Перед воспитанниками центра выступили спортсмены с мастер-классом по футбольному фристайлу, дети также смогли поучаствовать в кулинарном мастер-классе и посмотреть показательные выступления сверстников из проекта «ЛФК+Музыка» и фольклорного ансамбля. В завершении мероприятия гости вручили детям сувенирные подарки с символикой ЧМ-2018.

"Важно, чтобы дети не чувствовали себя в обществе исключительными, так как они излучают доброту и тепло и делают всех нас неравнодушными", — сказал Сергей Горин.

С 19 по 24 сентября 2018 года в Нижнем Новгороде на стадионе «Северный» будет проходить чемпионат России по футболу среди лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН).

Как ранее заявлял глава Нижегородской области Глеб Никитин , футбольный ЧМ-2018 позволит привлечь внимание мировой и российской общественности к социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.

"Всю инфраструктуру, которую мы создали в рамках подготовки к ЧМ-2018, в частности в центре спортивной подготовки в Нижнем Новгороде, мы будем использовать для нужд футбольных команд детей с синдромом Дауна", — сказал Глеб Никитин.