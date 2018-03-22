Омбудсмен: Быстро решить проблему полигона «Ядрово» невозможно

В Волоколамске на помощь детям, пострадавшим в результате выброса сероводорода на мусорном полигоне «Ядрово», прибыла уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова , сообщается в пресс-релизе в распоряжении НСН.

Напомним, 21 марта в волоколамскую Центральную районную больницу обратились 76 детей, из которых шесть были госпитализированы. Ранее на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа.

По данным Общественной приемной Уполномоченного по правам ребенка в Московской области, в основном пострадавшие обращались с обострением хронических заболеваний. Ни в одном случае не были подтверждены отравление или интоксикация, но у всех детей были взяты анализы крови на токсикологию.

Как сообщает детский омбудсмен, быстро решить проблему выбросов с полигона «Ядрово» не удастся, так как этот полигон функционирует уже давно. Тем не менее, делается все возможное, чтобы решить проблемы жителей, заметила Мишонова.

«Для нас сейчас очень важно обеспечить регулярный прием детей медиками и наладить нормальный учебный процесс в школах. Поскольку родители школьников не хотят никуда уезжать до конца учебного года, мы обсуждаем возможность переноса уроков по времени, если будут выбросы. Кроме того, всем желающим — и взрослым, и детям — будут предоставлены путевки в санатории. Также будем обсуждать возможное устройство дошкольников в детские сады области в период ЧС, если их родители примут решение переехать в другой муниципалитет», — рассказала Мишонова.

По информации Минэкологии Московской области, 24 марта начнутся работы по дегазации региона, которые продлятся 2,5 месяца. Планируется избавится от запаха к июню 2018 года.

Отметим, что бригада медиков и узких специалистов будет вести ежедневный прием до завершения режима ЧС.