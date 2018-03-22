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Детский омбудсмен Подмосковья потребовала устанавливать во дворах «лежачие полицейские»
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Детский омбудсмен Подмосковья потребовала устанавливать во дворах «лежачие полицейские» 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова потребовала в обязательном порядке устанавливать в подмосковных дворах «лежачие полицейские» ради безопасности детей.
Она подчеркнула, что во дворах дети регулярно попадают под колеса машин.
Ранее Мишонова отмечала, что установку «лежачих полицейских» следует начать с Балашихи, где в прошлом году около дома автомобилистка насмерть задавила шестилетнего Алешу Шимко.
Согласно требованиям регионального закона «О благоустройстве», комплексное благоустройство дворовых территорий в Подмосковье ведется по шести обязательным элементам. Так, в каждом дворе должны быть установлены детские игровые площадки, смонтировано освещение, организованы парковочные места, выполнено озеленение, установлены контейнерные площадки для сбора мусора, а также щит для информирования жителей.
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