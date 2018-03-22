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В одном из детских садов Выхина-Жулебина прошел праздник «Солнце на ладошке»
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В одном из детских садов Выхина-Жулебина прошел праздник «Солнце на ладошке» 

Управа района Выхино-Жулебино 3 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Во вторник, 20 марта, в дошкольном отделении № 2 школы № 1935 «Семицветик» провели игровой сеанс «Солнце на ладошке», посвященный Дню детей с синдромом Дауна.
Вместе с лесными героями Зайцем и Медведем дети отправились на прогулку по весеннему лесу. Элементы самомассажа, кинезиологические и артикуляционные упражнения, подвижная игра, продуктивная деятельность способствовали развитию памяти, внимания, мышления, воображения, речи всех ребят. Малыши сделали своими руками солнышко, и оно засияло лучами не только на ладошке, но и в детском саду. (вт)
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