В одном из детских садов Выхина-Жулебина прошел праздник «Солнце на ладошке»

Во вторник, 20 марта, в дошкольном отделении № 2 школы № 1935 «Семицветик» провели игровой сеанс «Солнце на ладошке», посвященный Дню детей с синдромом Дауна.

Вместе с лесными героями Зайцем и Медведем дети отправились на прогулку по весеннему лесу. Элементы самомассажа, кинезиологические и артикуляционные упражнения, подвижная игра, продуктивная деятельность способствовали развитию памяти, внимания, мышления, воображения, речи всех ребят. Малыши сделали своими руками солнышко, и оно засияло лучами не только на ладошке, но и в детском саду. (вт)