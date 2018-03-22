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В Тверской области полиция вернула матери ребенка, удерживаемого отцом
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В Тверской области полиция вернула матери ребенка, удерживаемого отцом 

РИА Новости 3 часа назад
БРЯНСК, 22 мар — РИА Новости. Полиция передала матери трехлетнего мальчика, которого она разыскивала с лета прошлого года, отец ребенка находился с ним в деревне Михалиха Тверской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
История с похищением трехлетнего ребенка получила широкий резонанс в СМИ благодаря активности его матери. Женщина на своей странице в социальных сетях разместила видеоматериалы, свидетельствующие о том, что мужчина силой забирает у некой женщины мальчика и увозит его. Событие произошло в августе прошлого года, в социальных сетях женщина сообщала, что ребенку может грозить опасность.
"Сегодня сотрудники полиции взяли ребенка и передали его матери. Информация об угрозах применения насилия в отношении ребенка не подтвердилась. В настоящее время в отношении 36-летнего мужчины проводится проверка", — сообщил собеседник агентства.
По данным УМВД, 27-летняя жительница Москвы обратилась в полицию Конаковского района Тверской области с заявлением о похищении ребенка. В ходе розысков выяснилось, что ребенок находится с отцом в деревне Михалиха Тверской области. По информации полиции, установлено, что отец не был лишен родительских прав, однако суд определил, что ребенок должен находиться у матери.
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