В Тверской области полиция вернула матери ребенка, удерживаемого отцом

БРЯНСК, 22 мар — РИА Новости Полиция передала матери трехлетнего мальчика, которого она разыскивала с лета прошлого года, отец ребенка находился с ним в деревне Михалиха Тверской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.

История с похищением трехлетнего ребенка получила широкий резонанс в СМИ благодаря активности его матери. Женщина на своей странице в социальных сетях разместила видеоматериалы, свидетельствующие о том, что мужчина силой забирает у некой женщины мальчика и увозит его. Событие произошло в августе прошлого года, в социальных сетях женщина сообщала, что ребенку может грозить опасность.

"Сегодня сотрудники полиции взяли ребенка и передали его матери. Информация об угрозах применения насилия в отношении ребенка не подтвердилась. В настоящее время в отношении 36-летнего мужчины проводится проверка", — сообщил собеседник агентства.

По данным УМВД, 27-летняя жительница Москвы обратилась в полицию Конаковского района Тверской области с заявлением о похищении ребенка. В ходе розысков выяснилось, что ребенок находится с отцом в деревне Михалиха Тверской области. По информации полиции, установлено, что отец не был лишен родительских прав, однако суд определил, что ребенок должен находиться у матери.