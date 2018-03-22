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Родители волоколамских школьников попросили перенести оздоровительные поездки на лето
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Родители волоколамских школьников попросили перенести оздоровительные поездки на лето 

360tv.ru 3 часа назад
Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что большинство родителей школьников Волоколамского района Подмосковья заявили о необходимости перенести поездки на оздоровительный отдых на лето. Такое заявление она сделала во время заседания областного парламента.
Большинство родителей школьников отказались от этой возможности и попросили перенести возможность отдыха на лето
— Ксения Мишонова.
Основной задачей на ближайшее время она назвала необходимость налаживания нормального учебного процесса в школах. В частности, сейчас обсуждается возможность переноса уроков на другое время, в случае появления выбросов свалочного газа. О чем их будут уведомлять заранее.
Она отметила, что также будет поднят вопрос о возможном устройстве детей в детские сады других муниципалитетов.
В ночь на минувшую среду, 21 марта, на полигоне «Ядрово» через разлом произошел выброс свалочного газа. Завал срочно засыпали грунтом, что привело к остановке появления газа уже утром. Около 50 школьников обратились к медикам с жалобами на головные боли и тошноту. Госпитализированы в итоге были четверо детей, еще у четверых нашли неизвестную сыпь.
Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха. Превышений
предельно-допустимых
концентраций загрязняющих веществ выявлено не было.
На место выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он провел совещание с участием местных жителей, властей муниципалитета, регионального правительства и общественников. По итогам заседания приняты решения о недопущении подобных ситуаций в дальнейшем и решения путей сложившейся ситуации. Губернатор Московской области взял под личный контроль ситуацию с полигоном «Ядрово» и назначил своего специального представителя по всем вопросам, связанным со свалкой.
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