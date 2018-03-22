Ещё
Лучшие спортивные лагеря — лето 2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лучшие спортивные лагеря — лето 2018 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Спортивный лагерь «Югбаскет»
Один из лучших баскетбольных детских лагерей России, где создана база мирового уровня. Здесь предусмотрена система автоматической подачи мячей, работает зал с современными тренажерами, есть хороший стадион и кроссовые трассы в лесу. Но главное — отличный преподавательский состав. Все занятия в лагере ведут действующие тренеры молодежных команд «Локомотив-Кубань». Приехать сюда могут даже самые настоящие «чайники». В зависимости от возраста и спортивной подготовки для детей составляют личную программу тренировок. База находится на берегу Черного моря — до пляжа идти всего 150 метров.
Где: г. Сочи, Адлерский район
Цена: 52 000 рублей (есть возможность скидок)
Возраст: 8-18 лет  Когда: 1 — 13 июня, 8 — 20 июля, 22 июля — 3 августа
Подробнее
Конный лагерь «Казачок»
Программа лагеря рассчитана как на детей, которые никогда не сидели в седле, так и на тех, кто не мыслит своей жизни без лошадей. Инструктора научат ездить верхом и ухаживать за животными, покажут, что такое седловка и обязательно устроят походы в ночное. В оставшееся время можно походить на творческие мастер-классы, поиграть в пейнтбол или футбол, научиться стрелять из лука и поплясать на дискотеках.
Где: Владимирская область, г. Покров, д. Желудьево
Возраст: 7-16 лет  Когда: 1 — 14 июня, 16 — 29 июня, 1 — 14 июля, 16 — 29 июля, 1 — 14 августа, 16 — 29 августа
Цена: 40 000 рублей
Подробнее
Ezhikezhik.ru: последние новости
Гид по выходным: куда пойти с детьми в Москве 24-25 марта Городской летний лагерь «Мир увлечений» «Курсера» анонсировала стенфордский курс по грудному вскармливанию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Самые высокооплачиваемые советские режиссеры4
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры13
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение