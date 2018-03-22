После масштабных проверок интернатов Южный Урал ждет указаний от детского омбудсмена

После масштабных проверок интернатов Южный Урал ждет указаний от детского омбудсмена«К настоящему моменту в наш адрес пока справка не поступила, мы ожидаем рекомендации коллег в ближайшее время», — рассказала детский омбудсмен в Челябинской области Ирина Буторина

Как отметила уполномоченный по правам ребенка, советы федерального ведомства, скорее всего, будут связаны с необходимостью повышения квалификации кадров и усиления контроля за детдомами со стороны органов местного самоуправления и курирующих министерств.

«Важно, что в ходе посещения и проверок учреждений не было выявлено фактов массовых, а также грубых нарушений прав детей в учреждениях, — сказала Ирина Буторина. — Вместе с тем, уже намечены мероприятия по улучшению проводимой работы с детьми, в том числе и межведомственного характера. Окончательную справку с рекомендациями мы направим в заинтересованные ведомства для организации дальнейшей работы, а также в надзорные органы для сведения».

Отметим, кроме детского омбудсмена и ее сотрудников, в проверке участвовали специалисты аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка, а также сотрудники прокуратуры . Инспекторы нагрянули в 30 учреждений, расположенных в разных районах Челябинской области.

Проверка началась после того, как на всю Россию прогремела история о сексуальном насилии над детьми в интернате под Челябинском.

Фото: kremlin.ru