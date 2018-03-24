Прокуратура Краснокамска нашла нарушения в детсаде, из которого убегали дети

Прокуратура города Краснокамска подвела итоги проверки детского сада, из которого в начале марта сбегали дети. Ведомство нашло нарушения и обратилось в суд с требованиями их устранить.

Первый случай побега двух воспитанниц детского сада произошел в Краснокамске 7 марта. Спустя несколько часов девочек нашли на трассе местные жители и отвезли в полицию. Через неделю, 13 марта, случай с побегом детей повторился. На этот раз из детсада снова сбежали две девочки, но уже из другой группы и от другого воспитателя.

прокуратура. Позже в региональном Минобре сообщили, что по фактам обоих инцидентов проводится проверка. По первому случаю, воспитатель была временно отстранена от работы. Проверку начали следственный комитет

— Сейчас мы проводим проверку. Известно, что в детском саду проблема с ограждением — мы решаем этот вопрос. И еще раз обращаем внимание родителей: нужно объяснить детям, что побег из детского сада — это плохо, — объяснили в краевом министерстве образования

Прокуратура Краснокамска спустя две недели после последнего случая опубликовала итоги проверки детского сада. Ведомство установило, что воспитатели не соблюдали должностную инструкцию, а руководство садика слабо контролировало работу подчиненных.

Кроме того, в детском саду отсутствует необходимое количество камер видеонаблюдения, а ограждение территории было признано аварийным и не отвечающим требованиям безопасности детей.

Штраф теперь грозит и руководителям детского сада. Прокуратура сейчас решает вопрос о возбуждении административного дела по статье «Нарушение порядка реализации прав и свобод обучающихся образовательных организаций».

Ранее мы пообщались с главой управления образования Краснокамска, и. о. заведующей садиком и воспитательницей одной из пар беглянок, и попытались выяснить, что привело к побегам детей.