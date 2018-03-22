Следственный комитет выяснит виноват ли детсад Краснокамска в побеге воспитанниц

Случаями побегов детей из детского сада в Краснокамске заинтересовались следователи. Сейчас отдел по Краснокамскому району выясняет, что стало причиной двух инцидентов, произошедших в марте с разницей менее, чем в неделю.

О первом случае побега детей из садика в Краснокамске стало известно 7 марта. Тогда две девочки незаметно для воспитателя ушли из здания сада. 13 марта история повторилась. На этот раз территорию садика покинули две другие дошкольницы. Они отстали от группы, когда та возвращалась в здание после прогулки, и ушли за калитку.

— Следователи начали проверку. Они дадут оценку действиям воспитателей и руководства садика, а также выяснят, виноваты ли они в побегах. Дальнейшие действия СК будут зависеть от результатов проверки, — сообщил 59.ru сотрудник пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю Андрей Олин.

59.ru побывал в детском саду, из которого дважды сбежали девочки, и узнал у воспитателя, и.о.заведующей, родителей и начальника управления системой образования, что могло привести к побегам. Также собеседники рассказали, что делается, чтобы предотвратить уход детей в будущем.