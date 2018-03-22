В старооскольском детском саду появилась «сказочная» комната

Пучком фибероптических волокон называют светящиеся разными цветами нити, которыми нередко оснащают сенсорные комнаты. Собственная «сказочная» комната появилась и в старооскольском детском саду №61 «Семицветик». Помимо мерцающих волокон, её оборудовали проектором «Жар-птица», который на стенах и потолке рождает причудливые узоры. В пузырьковой колонне живут яркие рыбки. Напротив — столики для акваанимации (метод рисунка на воде с последующим переносом на бумагу — прим.авт.) и песочной терапии. Ну и вдобавок мягкие грушевидные кресла, которые очень нравятся малышам.

О такой волшебной комнате в садике мечтали давно, так как подобные условия нужны не только для игр, но и для преодоления трудностей в развитии некоторых детей, в том числе и тем, у кого замечены проблемы с речью.

— Нарушение речи у детей диагностируют не ранее пяти лет, а до этого возраста им дают возможность «разговориться», — рассказала заведующая дошкольным учреждением Ирина Домарева. — Но опытные педагоги затруднения с произношением у ребёнка замечают раньше. Чтобы избежать неприятного диагноза, с ребёнком нужно начинать заниматься сразу и лучше всего создать для этого необходимые условия, например, сенсорную комнату. В ней удобно работать с детьми как индивидуально, так и в группе. Самостоятельно создать эти условия мы не могли и потому решили принять участие в грантовом конкурсе Металлоинвеста «Здоровый ребёнок». Как раз благодаря победе в конкурсе, в нашем детском саду появилась такая замечательная комната. Мы рады, что компания поддержала наш проект.

Реакцией детей на появление сенсорной комнаты было удивление. Кто-то из них назвал светящиеся лучи волшебным водопадом, а пятилетняя Соня Конышева воскликнула: «Да это же волосы Рапунцель!». Девочка обожает плести из них косы, а её подружка Соня Шульгина больше любит рисовать на воде. Высохшие рисунки девчушка дарит маме. Сенсорную комнату посещают все дети, а не только те, у кого замечают трудности в развитии.

— Сенсорная комната нужна, чтобы снимать эмоциональное напряжение. Небольшое уютное пространство и эффект волшебства за счёт мерцания цветов создают хорошую атмосферу, — поясняет педагог-психолог Надежда Гензе. — Здесь нетрудно перенестись вместе с ребятами в морской мир, в космос и даже в волшебный замок… Дети раскрепощаются, начинают общаться. Поэтому, считаю, что оборудование для этой комнаты — очень полезное приобретение.