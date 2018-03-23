Желающих взять ребенка в семью приглашают на «День Аиста» в СВАО

Ставшая традиционной общегородская акция «День Аиста» пройдет в СВАО. Центры содействия семейному воспитанию «Алые паруса» и «Полярная звезда» 31 марта приглашают потенциальных родителей и тех, кто задумывается об усыновлении ребенка.

Отмечается, что количество москвичей, которые посещают во время акции учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постоянно растет. Там потенциальные родители знакомятся с детьми, общаются с ними и получают консультации специалистов.

Для гостей организуют праздничное мероприятие с участием воспитанников «Алых парусов» и «Полярной звезды». Цель мероприятия — устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи.

Место проведения:

ЦССВ «Алые паруса» — ул. Декабристов д.8, корп.3;

ЦССВ «Полярная звезда» — ул. Полярная, д.54А.

Мероприятие пройдет с 11.00 до 14.00, сбор гостей в 10.30.