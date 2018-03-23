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Желающих взять ребенка в семью приглашают на «День Аиста» в СВАО
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Желающих взять ребенка в семью приглашают на «День Аиста» в СВАО 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Ставшая традиционной общегородская акция «День Аиста» пройдет в СВАО. Центры содействия семейному воспитанию «Алые паруса» и «Полярная звезда» 31 марта приглашают потенциальных родителей и тех, кто задумывается об усыновлении ребенка.
Отмечается, что количество москвичей, которые посещают во время акции учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постоянно растет. Там потенциальные родители знакомятся с детьми, общаются с ними и получают консультации специалистов.
Для гостей организуют праздничное мероприятие с участием воспитанников «Алых парусов» и «Полярной звезды». Цель мероприятия — устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи.
Место проведения:
ЦССВ «Алые паруса» — ул. Декабристов д.8, корп.3;
ЦССВ «Полярная звезда» — ул. Полярная, д.54А.
Мероприятие пройдет с 11.00 до 14.00, сбор гостей в 10.30.
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